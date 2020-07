Omnisport

Boxe : Anthony Joshua s’interroge sur Tyson Fury !

Publié le 26 juillet 2020 à 20h35 par Th.B.

Alors que les camps des deux boxeurs ont trouvé un accord de principe pour une double confrontation dans les prochains mois, Anthony Joshua a tenu à calmer le jeu concernant l’aura de Tyson Fury chez les poids lourds.

Anthony Joshua est l’un des meilleurs boxeurs de sa génération. En attestent son bilan de combats et ses ceintures de champion du monde chez les poids lourds. Ayant vaincu Deontay Wilder en février dernier, Tyson Fury s’est adjugé la ceinture WBC. De quoi permettre aux clan Joshua et Fury de trouver un accord pour deux combats afin que la division des poids lourds ait un champion incontesté. Et alors que Tyson Fury n’a cessé de lancer des avertissements à son compatriote britannique, AJ s’est interrogé sur la renommée et les succès du Gipsy King.

« Qu'avez-vous vu de Fury ? »