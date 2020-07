Omnisport

Boxe : Ce constat clair du clan Joshua sur un combat avec Fury !

Publié le 23 juillet 2020 à 9h35 par Th.B.

Alors que les deux boxeurs sont dans l’obligation de se frotter à deux autres combattants, Eddie Hearn est convaincu que le duel Anthony Joshua - Tyson Fury se déroulera comme prévu.

Tyson Fury contre Anthony Joshua. Le combat pour l’unification des ceintures ou « le plus grand combat de l’histoire britannique de la boxe » selon les mots du Gipsy King en juin dernier. Deux confrontations ont été en principe convenues entre les clans Fury et Joshua. Néanmoins, les deux champions du monde de la catégorie des poids lourds ont des combats à effectuer en amont. Tyson Fury devra se mesurer une troisième fois à Deontay Wilder quand Anthony Joshua sera confronté à Kubrat Pulev. Mais pour le promoteur d’ AJ , le combat que tout le monde attend aura bien lieu.

« Je suis donc sûr à 100% que ce combat aura lieu »