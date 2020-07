Boxe : Quand Mike Tyson s'imagine détruire Conor McGregor !

Omnisport

Invité du Tonight Show en début de semaine, Mike Tyson s'est prononcé sur un combat face à Conor McGregor, et la légende de la boxe n'a pas peur...

C'est officiel, Mike Tyson va faire son grand retour sur les rings prochainement. À 54 ans, la légende américaine va remettre les gants le 12 septembre pour affronter Roy Jones Jr (51 ans), à l'occasion d'une exhibition disputée en huit rounds. Comme il l'avait annoncé, Mike Tyson devrait reverser ses gains à une association caritative, mais en attendant, l'Américain fait le show dans les médias. Invité du Tonight Show de Jimmy Fallon en début de semaine, Mike Tyson s'est notamment fait remarquer en évoquant un combat avec Conor McGregor.

Au cours de son passage dans la célèbre émission américaine, Mike Tyson a notamment été interrogé sur le résultat de combats fictifs contre Rocky Balboa et Ivan Drago, avant d'être questionné sur l'ancienne star de l'UFC qui a récemment annoncé sa retraite. « Wow, regardez ça ! », a déclaré Tyson en voyant Conor McGregor a l'écran, avant que Jimmy Fallon ne lui réponde : « Oui, ce mec est fou ». Pas de quoi toutefois impressionner Mike Tyson : « Oui, mais je lui botterais le c** de toute manière. Ça se ferait avec les règles de la boxe ». La réponse de l'Irlandais est désormais attendue.

.@MikeTyson vs. Rocky? Mike chooses who would win #FallonTonight pic.twitter.com/x1y8rXXD5l