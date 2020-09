Omnisport

Boxe : Avant Joshua et Wilder, Tyson Fury lance un énorme défi à un adversaire surprenant !

Publié le 1 septembre 2020 à 23h35 par B.C.

Alors qu'il affrontera Anthony Joshua en 2021, Tyson Fury pourrait d'ici là remonter sur un ring de catch. Le Gypsy King a en effet réaffirmé sur ses réseaux sociaux son envie d'en découdre avec le champion du monde de la WWE.

La rentrée s'annonce chargée pour Tyson Fury. Après avoir décroché la ceinture WBC de la catégorie poids lourds en février dernier face à Deontay Wilder, le Gypsy King devrait retrouver l'Américain pour une troisième manche avant d'en découdre avec Anthony Joshua en cas de victoire. En effet, les deux boxeurs britanniques se sont entendus pour l'organisation de deux combats, à condition que Joshua sorte vainqueur de son affrontement contre Kubrat Pulev le 12 décembre prochain, la date initiale ayant été reportée à cause du coronavirus. Malgré ce calendrier, Tyson Fury est enthousiaste à l'idée de faire le show dans une autre discipline. Après une première expérience dans le catch en 2019, Fury a plusieurs fois indiqué qu'il souhaitait retourner à la WWE et n'a pas hésité à challenger le champion du monde de la fédération, Drew McIntyre. Un choc pour le moins inattendu pourrait donc avoir lieu dans les prochains mois, et les deux hommes sont déjà surmotivés.

« Viens te battre avec le maître »

En effet, Tyson Fury a une nouvelle fois provoqué Drew McIntyre sur Twitter en vue d'un combat. « Je suis resté assis dans le train sur le chemin du retour après un long week-end chargé, et j'ai pensé aux gens que je voulais frapper au visage. Le premier qui me vient à l'esprit est un grand gars appelé Drew McIntyre. Maintenant, Drew, t'as eu pas mal de choses à dire sur moi ces derniers temps et j'aimerais bien te frapper le visage. Alors fais-toi pousser une paire et comme je le dis à ton pote AJ (Anthony Joshua, NDLR), viens te battre avec le maître. Moi. Donc, ceci est défi à Drew McIntyre, le champion du monde des poids lourds de la WWE. J’ai déjà assommé ton copain, Braun Strowman. Je ferai de même avec toi », a-t-il indiqué, avant d'ajouter dans une autre vidéo partagée ce mardi soir : « Battons-nous ! Allons-y, avant Wilder, ou après, ou avant le combat contre AJ ». Un challenge de taille envoyé au champion de la WWE, qui ne semble pas effrayer ce dernier : « Je ne suis pas l'un de ses clochards normaux que l'on choisit pour se battre, je ne suis pas un punching-ball payé pour se présenter et perdre. Au fait, le timing est bon, même avec une fracture de la mâchoire, je suis assez confiant, je pourrais faire douze rounds avec tes oreillers. Bien essayé, 'King' », a répondu McIntyre, faisant ici référence à la punchline lancée par Deontay Wilder avant sa défaite contre Fury au début de l'année, qui avait comparé les poings du Britannique à des oreillers. Cela promet.