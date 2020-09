Omnisport

Boxe : Duhaupas prévient Yoka !

Publié le 22 septembre 2020 à 13h35 par A.C. mis à jour le 22 septembre 2020 à 14h12

A quelques jours de leur combat, Johann Duhaupas semble plus que déterminé à en découdre face à Tony Yoka.

On aura un grand combat poids-lourds 100% français ! Après des années de spéculations, de pics par médias interposés et de polémique, Tony Yoka va enfin affronter un grand nom de la boxe tricolore. Il s’agit de Johann Duhaupas, ancien champion du France poids-lourds et dernier Français à voir vraiment tutoyé les plus grands de la catégorie actuellement, comme Aleksandr Povetkin, mais surtout Deontay Wilder. C’était en septembre 2015 et à l’époque, Duhaupas avait tenu 11 rounds face à l’Américain, devenant le premier adversaire à ne pas être mis KO.

« Je suis prêt et surtout je veux régler un compte avec Tony Yoka »