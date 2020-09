Omnisport

Basket - NBA : Après LeBron James, Anthony Davis s’offusque pour le choix du MVP !

Publié le 19 septembre 2020 à 13h35 par Th.B.

Pour la deuxième année consécutive, Giannis Antetokounmpo a été sacré MVP de la saison régulière. Un choix qui n’a pas été compris par Anthony Davis qui a milité pour son coéquipier LeBron James.

« Ça m'a fait fait ch... plus que tout. J'ai terminé à plusieurs reprises deuxième dans ma carrière, que ce soit en championnat (6 finales perdues) et maintenant quatre fois pour le titre de MVP. (…) Je ne vais pas commencer à dire quels critères devraient être retenus ou ce qu'ils sont, cela a tellement changé depuis que je suis dans la ligue... Parfois c'est le meilleur joueur de la meilleure équipe, parfois c'est le gars avec les meilleures statistiques... Mais je ne sais pas à quel point, on regarde vraiment le basket là, ou si on est dans un mode narratif, dans un récit » . Voici une partie du message accusateur de LeBron James adressé à la Ligue dans la nuit de vendredi à samedi, soit quelques heures après l’annonce de l’attribution du titre de MVP à Giannis Antetoukounmpo. King James est clair, il méritait mieux que 16 votes, et Anthony Davis est allé plus loin en assurant que LeBron James était le vrai MVP de la saison régulière.

Pour Anthony Davis, « LeBron mérite le MVP »