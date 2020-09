Basket

Basket - NBA : Le coup de gueule de LeBron James sur le titre de MVP !

Publié le 19 septembre 2020 à 9h35 par Th.B.

Chaque saison, la ligue remet le trophée du Most Valuable Player au joueur qui a le plus apporté à son équipe et qui s’est montré très décisif. Vaincu par Giannis Antetokounmpo, LeBron James s’est interrogé sur les critères de sélection.

Malgré sa belle saison avec ses Los Angeles Lakers qu’il est parvenu à ramener à ce stade de la compétition en Play-Offs, LeBron James n’a pas pu rafler le titre de MVP de la saison régulière qui lui échappe depuis 2013. Deuxième du classement avec 16 votes contre 85 pour Giannis Antetokounmpo, King James a livré un constat clair suite à la victoire des Lakers face aux Denver Nuggets lors du match 1 des finales de conférence Ouest des Play-Offs dans la nuit de vendredi à samedi (126-114).

« Ça m'a fait fait ch... plus que tout »