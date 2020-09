Basket - NBA : Antetokounmpo veut rester... et attirer une star chez les Bucks !

Basket

Après une saison décevante, Giannis Antetokounmpo se posait des questions au sujet de son avenir chez les Bucks. Toutefois, il semblerait que le Grec ait tranché. Mais pas à n'importe quelle condition.

Sous le feu des critiques suite à l'élimination de Milwaukee contre Miami en demi-finale de conférence, Giannis Antetokounmpo avait gardé le silence pendant une semaine alors que son avenir était très discuté. Mais le Grec, annoncé chez les Warriors ou les Lakers pour la saison prochaine, le meilleur défenseur de la saison a lâché un tweet qui semble clairement sceller son futur qui s'écrira encore chez les Bucks.

« Merci Milwaukee pour tout l’amour et le soutien que vous nous avez témoignés, à mes coéquipiers et à moi, cette saison. Vous êtes les meilleurs fans de la ligue. Je suis impatient pour la saison prochaine ! #ThroughTheWall (À travers le mur) #Antetokounbros », écrit-il sur son compte Twitter . Malgré tout, Giannis Antetokounmpo ne restera pas d'un n'importe quelle condition puisque selon l’insider Brandon ‘Scoop B’ Robinson, le Grec a réclamé l'arrivée de Chris Paul. « Giannis Antetokounmpo a rencontré les propriétaires des Bucks ce week-end. Le Grec a donné une liste de joueurs désirés avec lesquels il aimerait être coéquipier. Chris Paul était sur cette liste, m’a-t-on dit », assure-t-il dans des propos rapportés par Parlons-Basket .

Thank you Milwaukee for all the love and support you showed my teammates and I this season. You guys are the best fans in the league. I can’t wait for next season! #ThroughTheWall #Antetokounbros pic.twitter.com/k5D6HxSZwH