Basket - NBA : Le constat accablant de Kawhi Leonard après l'élimination de Clippers !

Publié le 16 septembre 2020 à 10h35 par A.M.

Alors que les Clippers menaient 3 victoires à 1 en demi-finale de Conférence, ce sont finalement les Nuggets qui ont remporté la série. Et cela n'a pas plu à Kawhi Leonard.

La finale de Conférence tant attendue à l'Ouest n'aura pas lieu. En effet, alors que tout le monde imaginait déjà un duel 100% Los Angeles, ce sont finalement les Nuggets qui iront défier les Lakers. Et pourtant, c'était bien mal parti pour Denver, mené 3 à 1 dans cette série. Mais après avoir poussé les Clippers dans un match 7, les coéquipiers de Nikola Jokic ont survolé la dernière rencontre (104-89) pour inverser la tendance. A cette occasion, les Nuggets deviennent la première franchise à remonter deux fois un 3-1 dans les mêmes playoffs et privent par la même occasion Kawhi Leonard de remporter un deuxième titre de suite après celui remporté avec les Raptors la saison dernière. L'ancien joueur des Spurs pourrait même voir LeBron James lui voler la vedette en remportant un titre avec trois franchises différentes, ce qu'aurait pu réaliser Kawhi Leonard cette saison.

«On se doit de devenir plus intelligents»