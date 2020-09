Basket

Basket - NBA : Kevin Durant tacle les Knicks !

Publié le 12 septembre 2020 à 9h35 par La rédaction mis à jour le 12 septembre 2020 à 9h48

Kevin Durant se prépare déjà pour la saison 2020/2021. La star des Brooklyn Nets lance déjà les hostilités en glissant un tacle aux New-York Knicks.

Suite à une grosse blessure, Kevin Durant n’a toujours pas enfilé le maillot des Brooklyn Nets. Arrivés 12emes de la conférence Est, les Knicks n’ont même pas pu participer aux playoffs tandis que les Nets y étaient. Brooklyn est cependant vite reparti après que les Raptors de Toronto leur ont infligé un 4-0. Les Nets ont d’ailleurs eu le droit à une nouveau coach avec l’arrivée de Steve Nash sur le banc.

Le tacle subtil de KD