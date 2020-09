Basket

Basket - NBA : Kevin Durant a déjà hâte de côtoyer Steve Nash !

Publié le 11 septembre 2020 à 16h35 par A.M.

Après une saison blanche, Kevin Durant a hâte de démarrer avec les Nets où il sera coaché par un certain Steve Nash.

« On a tous les deux une passion pour le basket. Au fil des années, on a créé un lien de professeur et d’élève. Cela date de ma fin de carrière, et on s’entraînait ensemble et on travaillait ensemble aux Warriors. Je pense qu’il y a une confiance, des points communs et un langage qui se sont développés entre nous avec le temps. C’est clairement important. C’est l’un des meilleurs joueurs que j’ai vu de ma vie, et c’est vraiment important d’avoir sa confiance . » Tout juste nommé entraîneur des Nets, Steve Nash en a profité pour s'enflammer pour Kevin Durant qu'il aura sous ses ordres la saison prochaine. Et visiblement, l'impatience est partagée puisque l'ancien joueur des Warriors est lui aussi ravi de collaborer avec Steve Nash.

«Je l’attends avec impatience»