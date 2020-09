Basket

Basket - NBA : LeBron James évoque sa recette secrète pour sa préparation !

Publié le 9 septembre 2020 à 22h35 par A.D.

LeBron James a une certaine routine pour se préparer les jours de matchs. Comme il l'a lui-même confié, King James a le don d'agacer sa femme lorsqu'il martyrise son corps avant les matchs.

Si LeBron James est toujours au top à 35 ans, c'est parce qu'il pousse sans cesse son corps dans ses derniers retranchements. Pour se préparer les jours de matchs, King James a une routine on ne peut plus éprouvante pour son corps. Comme l'a révélé la star des Lakers ce mercredi, son acharnement avant les matchs irrite au plus haut point sa femme Savannah.

«Ma femme n’apprécie pas ce que je fais de mon corps les jours de match»