Basket - NBA : Le mea culpa de LeBron James après la défaite face aux Rockets !

Publié le 6 septembre 2020 à 11h35 par La rédaction mis à jour le 6 septembre 2020 à 13h08

A la suite de la défaite surprise des Lakers face aux Rockets lors du Game 1 de demi-finale de conférence Ouest, LeBron James a tenu à assumer la responsabilité de la défaite.

Après s’être facilement imposé face à Portland lors du premier tour (4-1), les Lakers sont tombés de haut face à Houston. Passés à deux doigts de l’élimination face à OKC, les Rockets sont parfaitement entré dans leur série en infligeant une lourde défaite à la franchise californienne (112-97). LeBron James avait notamment prévenu qu'il s'apprêtait à affronter un « monstre à deux têtes » au sujet de Russell Westbrook et James Harden, et ce dernier n'a pas manqué, avec respectivement 24 et 36 points pour le duo des Rockets. Malgré 20 points et 8 rebonds, LeBron James a plutôt déçu sur ce premier match, et en assume toute la responsabilité.

« C’est tout simplement impossible de perdre autant le ballon »