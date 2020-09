Basket

Basket - NBA : Donald Trump tacle encore la NBA !

Publié le 1 septembre 2020 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 1 septembre 2020 à 20h57

Arrivant à la fin de son mandat de président des Etats-Unis, Donald Trump a jugé utile de critiquer une nouvelle fois la NBA notamment par rapport au boycott organisé il y presque une semaine.

Mercredi dernier, les Bucks de Milwaukee ont décidé de ne pas jouer leur Game 5 des playoffs face à Dallas afin de protester contre les violences policières qui gangrènent les USA depuis un (trop) long moment. Ce boycott a été suivi par la plupart des autres joueurs de la NBA, obligeant la ligue à décaler plusieurs matchs. Plusieurs équipes comme les Clippers et les Lakers ont même demandé un arrêt complet de la saison. Après négociations, les playoffs ont pu reprendre le week-end dernier.

Donald Trump dénigre la NBA