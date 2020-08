Basket

Basket - NBA : Kevin Durant s'enflamme pour LeBron James !

Publié le 28 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Invité dans un podcast, Kevin Durant est revenu sur l’influence qu’a eu LeBron James sur sa carrière alors qu’il était encore au lycée.

Blessé depuis plus d’un an, Kevin Durant attend toujours de jouer son premier match officiel sous le maillot des Nets de Brooklyn après son départ de Golden State. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de NBA avec LeBron James, l’ailier de 31 ans a disputé trois finales NBA consécutives avec les Warriors. Mais si Kevin Durant a battu deux fois LeBron James en finale NBA au cours de sa carrière, le King n’y est probablement pas pour rien, ayant grandement influencé l’actuel ailier de Brooklyn.

« Je me suis dit que si LeBron James était le meilleur joueur, je devais devenir au moins aussi fort que lui »