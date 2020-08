Basket

Basket - NBA : James Harden pousse un gros coup de gueule !

Publié le 25 août 2020 à 23h35 par La rédaction

Battus face à OKC (114-117), Houston se retrouve désormais à égalité avec les hommes de Chris Paul. Une défaite évoquée par James Harden qui a tenu à pousser un gros coup de gueule contre ses coéquipiers.

Les Rockets étaient prévenus, le premier tour de Playoffs contre Oklahoma avait tout d’une rencontre piège. Toujours sans Russell Westbrook, Houston s’est totalement effondré en fin de match face aux hommes de Chris Paul qui reviennent désormais à égalité dans la rencontre (2-2). Un match qui a été d'autant plus frustrant pour James Harden qui a inscrit un double-double avec ses 32 points et 15 passes décisives en 42 minutes de jeu. La star de Houston a par ailleurs poussé un sérieux coup de gueule à la suite du match en allumant la prestation de ses coéquipiers…

« C’était un désastre des deux côtés du terrain »