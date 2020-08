Basket

Basket - NBA : Luka Doncic réagit à son énorme prestation face aux Clippers !

Publié le 24 août 2020 à 12h35 par Th.B.

Ayant rentré un tir gagnant dans les dernières secondes de la prolongation face aux Los Angeles Clippers, Luka Doncic s’est livré sur son moment clutch non sans émotion.

Dans la bulle d’Orlando, on ne parle que de ses prestations depuis le début des Play-Offs. Véritable fer de lance des Dallas Mavericks, Luka Doncic n’a pas toujours pu compter sur son lieutenant Kristaps Porzingis pendant cette série à l’image de la rencontre face aux Los Angeles Clippers dans la nuit de dimanche à lundi puisque le Letton était blessé. Cela n’a pas empêché le Slovène d’inscrire 43 points sur la tête de Paul George et Kawhi Leonard considérés comme de grosses pointures défensives de la ligue. Et pour clore son récital lors de ce match 4 (135-133) qui a permis aux Mavericks de revenir à égalité dans la série (2-2), Doncic a inscrit un buzzer beater digne des plus grands. Après la rencontre, la star des Mavs s’est livrée sur son geste.

« C’était quelque chose de spécial »