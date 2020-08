Basket

Basket - NBA : Après son record, LeBron James rend hommage à Duncan

Publié le 23 août 2020 à 14h35 par La rédaction

Victorieux du match 3 avec les Lakers contre Portland, LeBron James a dépassé la légende Tim Duncan au nombre de victoires en playoffs, s'approchant du record historique de Derek Fisher. De quoi faire réagir le King.

Vainqueur 108-116 contre Portland, lors du match 3, les Los Angeles Lakers peuvent remercier LeBron James. Acteur majeur du succès de son équipe avec 38 points, le King a remis les Lakers dans le droit chemin après leur défaite lors du premier match de la série. Avec ce succès, LeBron James s’approche du record historique de victoire en playoffs, lui qui vient de dépasser la légende des Spurs de San Antonio, Tim Duncan.

LeBron James rend hommage à Tim Duncan