Basket - NBA : Le message fort d'Embiid sur la série face aux Celtics !

Publié le 22 août 2020 à 13h35 par La rédaction

A la suite d’une nouvelle défaite face aux Celtics, Philadelphie est mené 3-0 face à Boston, et sera éliminé en cas de nouvelle défaite lors du prochain match. Un scénario que Joel Embiid veut à tout prix éviter.

Défait 102-94 cette nuit, Philadelphie est sur le point de se faire sèchement éliminer dès le premier tour des playoffs face à Boston, sans même avoir décroché une victoire. Esseulé en raison notamment de l’absence de Ben Simmons, Joel Embiid ne parvient pas à porter son équipe, et ses bonnes prestations (90 points inscrits sur les trois premiers matchs de la série) ne suffisent pas. Les Sixers sont sur le point d’être éliminés sans la moindre victoire. Une humiliation que le Camerounais ne veut pas subir.

« Je ne veux pas avoir cela sur mon CV »