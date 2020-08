Basket

Basket - NBA : Anthony Davis remercie LeBron James !

Publié le 21 août 2020 à 19h35 par La rédaction

Après une performance loin de ses standards habituels lors du premier match des play-offs de NBA, Anthony Davis a été rassuré par son coéquipier LeBron James. Et l’intérieur des Lakers tient aujourd’hui à remercier le King…

Anthony Davis n’a pas réalisé une performance digne de son niveau lors de la première rencontre des play-offs de NBA face aux Blazers au cours de laquelle il a affiché un triste 8/24 au tir. Après leur défaite lors du match 1 sur le score de 100 à 93, les Lakers se sont repris en venant à bout de leur adversaire 111 à 88. Une large victoire durant laquelle Anthony Davis s’est repris et a réalisé une bien meilleure prestation que lors de la rencontre précédente. Un regain de forme que l’on devrait à LeBron James…

« Il était là pour moi »