Basket

«La place du STB Le Havre est parmi l’élite du basket français»

Publié le 16 août 2020 à 11h15 par La rédaction mis à jour le 17 août 2020 à 12h18

Pour la 13e étape du Big Tour, Bpifrance a choisi l’incontournable ville du Havre. Fleuron de l’industrie française, la citée normande peut aussi compter sur un bastion du sport tricolore : le STB Le Havre. Un club qui construit le rêve de son retour parmi l’élite du basket français.

Depuis le 29 juillet, le Big Tour met à l’honneur l’industrie et le savoir-faire français. Au cœur de son village qui parcourt le littoral de l’Hexagone, la banque d’investissement offre la possibilité au grand public de venir découvrir la French Fab, la French Tech et toutes les énergies créatrices, moteur de la réussite économique française. « Cet été, on rassemble toutes nos forces pour créer un événement hors norme , explique Patrice Bégay, Directeur Exécutif Bpifrance. Une tournée humaine, agile, qui a du sens. Une tournée utile, une tournée de tous les possibles. C’est la tournée des Français au service des Français. Une tournée pour leur montrer les forces vives du moteur France, que forment nos partenaires, une tournée BIG : LE BIG TOUR ». Une édition couronnée de succès puisque le cap des 3 millions de spectateurs, physiques et digitales, a été franchi !

« Une saison dans laquelle on se prépare à tout ! »