Basket - NBA : LeBron James applaudit Chris Paul !

Publié le 15 août 2020 à 20h35 par La rédaction

Alors que le Thunder a validé sa qualification pour les play-offs avant la reprise de la saison avec une belle 5e place de conférence Ouest, LeBron James a félicité Chris Paul pour ses performances avec l’équipe d’Oklahoma, tout en se payant la tête des pronostics d’ESPN en début de saison…

Le Thunder a réalisé une grosse performance cette saison. En début de saison, ESPN affirmait que l’équipe d’Oklahoma City n’avait que 0,2% de chance de se qualifier pour la post-season. Une statistique que le Thunder de Chris Paul a ridiculisé avec la manière, en allant chercher une 5e place de Conférence Ouest, et donc une qualification pour les play-offs de NBA. Et LeBron James a tenu à réagir à cette superbe performance…

« Alors… Et maintenant ? »