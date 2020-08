Basket

Basket - NBA : LeBron James réagit à la sortie de Kyle Kuzma !

Publié le 13 août 2020 à 17h35 par La rédaction

LeBron James a réagi aux propos tenus par son coéquipier Kyle Kuzma après son tir au buzzer face aux Nuggets de Denver.

Les Lakers ont battu les Nuggets de Denver (124-121) ce mardi grâce à un shoot à trois points de Kyle Kuzma. Et après le match, le joueur de 25 ans s’est enflammé : « Je pense que Jésus pourrait être juste devant moi, je tirais probablement quoi qu’il arrive . » Une phrase qui n’a pas tardé à faire réagir Kevin Durant sur les réseaux sociaux : « Pour moi Jésus réussit le stop défensif. » Désormais c’est à son coéquipier chez les Lakers LeBron James de se prononcer sur cette sortie de Kyle Kuzma.

« Il est encore jeune »