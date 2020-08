Basket

Basket - NBA : Après LeBron James, Stephen Curry répond à Donald Trump !

Publié le 11 août 2020 à 12h35 par T.M.

Dernièrement, Donald Trump avait critiqué les joueurs de NBA qui s’agenouillaient pendant l’hymne. De quoi faire réagir Stephen Curry.

Pour protester contre le racisme et les violences policières aux Etats-Unis, les joueurs de NBA multiplient les messages et les actions. Et à l’occasion de la reprise de la saison à Orlando, ils sont nombreux à s’agenouiller pendant l’hymne national. Une image qui ne plait pas vraiment à Donald Trump, président américain. Des critiques qui ne touchent pas vraiment les joueurs, au contraire. Dernièrement, LeBron James assurait : « Je ne pense pas que la communauté du basket soit triste de perdre un tel téléspectateur. La NBA va continuer sans qu'il nous regarde. Je crois que je peux parler au nom de tous ceux qui aiment le basket : on s'en fiche éperdument ».

« Si le Président actuel est contrarié par quelque chose dont on parle…