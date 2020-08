Basket

Basket - NBA : Reprise, «bulle»... LeBron James affiche un énorme souhait !

Publié le 9 août 2020 à 12h35 par A.D.

Depuis le 30 juillet, les stars de la NBA ont repris la saison dans une «bulle» sans spectateurs. Alors qu'il s'habitue peu à peu à jouer dans une enceinte vide, LeBron James n'a qu'une hâte : retrouver son public.

Pour freiner la propagation du coronavirus, la NBA a été suspendue pendant de longues semaines. Depuis le 30 juillet, la saison a repris ses droits, mais dans une «bulle» à huis clos. Lors d'un entretien accordé à USA Today , LeBron James a reconnu qu'il s'habituait à cette situation, mais il est tout de même pressé de jouer à nouveau dans des salles pleines de spectateurs.

«J'espère qu'on pourra rapidement retrouver cette interaction avec les fans»