Basket - NBA : Griezmann mise sur le sacre des Lakers de LeBron James !

Publié le 6 août 2020 à 14h35 par T.M.

En grand fan de NBA, Antoine Griezmann a livré son favori pour le titre de champion. Et pour le joueur du FC Barcelone, le choix se porte sur les Lakers de LeBron James.

Après une pause forcée par le coronavirus, la saison de NBA a enfin repris ses droits du côté d’Orlando. 22 équipes y sont réunies pour se disputer le titre de champion. Qui succédera aux Raptors de Toronto ? Plusieurs favoris se dégagent avec notamment en tête les Lakers de LeBron James et les Bucks de Giannis Antetokounmpo. Un sujet qui fait d’ailleurs énormément réagir. Chacun se prête au jeu des pronostics. Pour L’Equipe , Antoine Griezmann, joueur du FC Barcelone et grand fan de NBA, y est allé du sien. Et pour le champion du monde, ce sont les Lakers qui sont les grands favoris.

« Ils sont bien en ce moment »