Basket - NBA : LeBron James répond aux critiques de Donald Trump !

Publié le 6 août 2020 à 11h35 par T.M.

Face aux dernières sorties de Donald Trump concernant les joueurs de NBA qui s’agenouillent, LeBron James n’a pas manqué de répondre au président des Etats-Unis.

A l’occasion de la reprise de la NBA à Orlando, les joueurs ne cessent de multiplier les actions pour dénoncer le racisme et les violences policières aux Etats-Unis. Alors que certains messages sont désormais marqués sur les maillots, les joueurs n’hésitent également pas à s’agenouiller pendant l’hymne en signe de protestation, comme avait déjà pu le faire Colin Kaepernick, joueur de football américain, ces dernières heures. Un comportement clairement pas apprécié par Donald Trump, qui l’avait dernièrement fait savoir. « Je pense que c'est une honte. Nous travaillons avec eux (NBA), nous avons travaillé très dur pour qu'ils puissent reprendre, j'ai tout fait pour, et puis je vois tout le monde s'agenouiller pendant l'hymne. Ce n'est pas acceptable pour moi. Quand je les vois faire ça, j'éteins la télé, ça ne m'intéresse plus », avait lâché le président des Etats-Unis.

« On s’en fiche éperdument »