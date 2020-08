Basket

Basket - NBA : Anthony Davis relativise l’exploit des Lakers !

Publié le 4 août 2020 à 18h35 par T.M.

Après 10 ans, les Lakers vont enfin terminer la saison à la place de numéro 1 dans la Conférence Ouest. Anthony Davis a toutefois calmé l’engouement autour de cette performance.

Menés par leur duo Anthony Davis-LeBron James, les Lakers ont écrasé la Conférence Ouest. Avant l’interruption de la saison, la franchise de Los Angeles impressionnant tout le monde et du côté d’Orlando, les hommes de Frank Vogel sont repartis sur les mêmes bases. D’ailleurs, grâce à leur dernière victoire face au Jazz d’Utah, les Lakers sont désormais assurés de terminer la saison régulière à la première place de la Conférence Ouest. Cela n’était plus arrivé depuis 10 ans. Une performance remarquée que LeBron James n’a pas manqué de souligner. De son côté, Anthony Davis a tenu à relativiser cela.

« On n’a encore rien réussi »