Basket - NBA : LeBron James se méfie énormément de cet adversaire !

Publié le 2 août 2020 à 14h35 par La rédaction mis à jour le 2 août 2020 à 14h36

Battu avec les Lakers par les Raptors cette nuit (107-92), LeBron James a loué les qualités de cet adversaire qui pourrait bien être un concurrent de taille dans la course au titre NBA.

La saison NBA a enfin repris ses droits ! Après près de quatre mois d’arrêt suite à la situation sanitaire aux Etats-Unis, la compétition a repris au complexe Disney World à Orlando. Pour leur premier match, les Lakers se sont imposés difficilement ce vendredi face aux Clippers (103-101). Mais la franchise de Los Angeles n’a pu venir à bout des Raptors de Toronto, champion NBA en titre, cette nuit (107-92). Auteur de 20 points, LeBron James a terminé meilleur marqueur de son équipe, mais n’a pu éviter la défaite.

« On ne leur donne pas assez de crédit »