Basket - NBA : Quand Dwyane Wade ironise sur LeBron James

Grâce à une ultime grosse possession défensive de LeBron James, les LA Lakers l'ont emporté de justesse face aux Clippers ce vendredi. Dwyane Wade a rendu hommage à son grand ami King James à sa manière.

LeBron James a permis aux LA Lakers de l'emporter sur le fil face aux LA Clippers. Grâce à une grosse performance et à une dernière possession défensive très bien négociée par King James, les Lakers se sont imposés de deux points (103-101) face à leurs grands rivaux. Sur son compte Twitter , Dwyane Wade, grand ami de King James, a tenu à faire son éloge. Mêlant humour et ironie l'ancien du Miami Heat n'a pas manqué de pointer du doigt l'âge avancé de LeBron James (35 ans).

« King James a ressorti ses prestations défensives du 4ème quart-temps de 2011 hier soir. Je suis persuadé que mon gars a eu besoin de se plonger dans la glace après tous ces déplacements latéraux », a-t-il plaisanté sur les réseaux sociaux. LeBron James répondra-t-il à la taquinerie de Dwyane Wade ?

@KingJames brought out that 2011 fourth quarter defensive last night. I know my guy needed an ice bucket after all that literal movement