Basket

Basket - NBA : Quand un joueur des Lakers veut ressembler à LeBron James !

Publié le 31 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Le numéro 14 des Lakers de Los Angeles Danny Green a confié qu’il aimerait avoir la versatilité de LeBron James.

Après plusieurs mois d’interruption à cause de la crise de coronavirus, la saison de NBA a enfin fait son retour. Les Lakers , bien aidés par la bonne prestation de LeBron James, ont battu les Clippers (103-101) dans la nuit de jeudi à vendredi. Le numéro 23 de Los Angeles avait d’ailleurs posé le genou à terre avant la rencontré et en avait expliqué les raisons. À 35 ans, LeBron James continue de porter son équipe sur son dos. Et récemment, un de ses coéquipiers chez les Lakers a avoué qu’il aimerait lui ressembler…

« Il peut dominer de tellement de manières différentes »