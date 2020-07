Basket

Basket - NBA : Durant, Golden State... Cette grosse crainte pour l’avenir de Giannis Antetokounmpo !

Publié le 31 juillet 2020 à 20h35 par La rédaction

L’avenir de Giannis Antetokounmpo aux Bucks de Milwaukee est loin d’être clair et de nombreux médias s’accordent à dire qu’il pourrait dépendre de l’aventure de sa franchise cette saison. Cet ancien joueur de la NBA craint que le Freak fasse une Kevin Durant 2.0.

Depuis la nuit de jeudi à vendredi dernier, la NBA a fait son grand retour. Ainsi, 22 franchises s’affronteront dans les prochaines semaines pour déterminer le vainqueur de cette édition totalement inédite. Les Bucks de Milwaukee sont une des franchises favorites au titre final. Giannis Antetokounmpo dispute peut-être ses derniers Playoffs avec les Bucks . Annoncé sur le départ par plusieurs médias en cas d’échec cette saison, Giannis Antetokounmpo pourrait dire au revoir à l’un de ses rêves et cet ancien joueur espère que rien de tout cela n’arrivera.

« Je me fiche de qui remporte le titre, mais ce serait une bonne chose pour la ligue si Milwaukee allait au bout. »