Basket - NBA : LeBron James, Giannis Antetokounmpo... Magic Johnson tranche pour le MVP !

Publié le 28 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

LeBron James et Giannis Antetokounmpo sont les deux grands candidats au MVP. Magic Johnson a de son côté fait savoir que le King méritait de remporter ce titre.

A l’approche de la reprise de la NBA, le débat autour du MVP est sur toutes les lèvres des admirateurs et anciens joueurs de la ligue américaine. Qui de LeBron James ou Giannis Antetokounmpo remportera ce titre ? Après l’avoir attribué à LeBron James, Magic Johnson a été critiqué pour avoir donné un avis peu objectif. Face à ces détracteurs, l’ancien grand joueur des Lakers de Los Angeles s’est justifié !

« Je trouve que LeBron a joué à un niveau incroyable cette saison »