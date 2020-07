Basket

Basket - NBA : LeBron James ou Giannis Antetokounmpo ? Anthony Davis tranche pour le MVP !

Publié le 22 juillet 2020 à 12h35 par La rédaction

Auteur d’une monstrueuse saison à 35 ans, LeBron James pourrait remporter son cinquième MVP sur une saison régulière. Anthony Davis, coéquipier du King aux Lakers de Los Angeles, ne voit pas d’autre alternative...

La NBA rouvrira ses portes le 30 juillet prochain. 22 franchises se retrouveront dans la « bulle » du Parc World Disney d’Orlando. De nombreux admirateurs de la ligue américaine se sont laissés tenter par le jeu des pronostics. Le débat autour du prochain MVP est aussi sur toutes les lèvres. Giannis Antetokounmpo des Bucks de Milwaukee et LeBron James sont les deux grands favoris pour ce titre. Ce coéquipier de King aux Lakers a expliqué pourquoi LeBron James devait le remporter.

« Il arrive simplement à être dans la course à son âge. »