Basket - NBA : LeBron James répond à ses détracteurs !

Publié le 21 juillet 2020 à 10h35 par La rédaction mis à jour le 21 juillet 2020 à 10h41

Depuis de longues années maintenant, la conférence Est est réputée pour être plus facile que la conférence Ouest. Cela explique-t-il le palmarès de LeBron James ? Le King a répondu à ses détracteurs !

Champion de la NBA en 2012 et 2013 avec le Heat de Miami et en 2016 avec les Cavaliers de Cleveland, MVP des Playoffs en 2012, 2013 et 2016 et de la saison régulière en 2009, 2010, 2012 et 2013, LeBron James est sans aucun doute l’un des plus grand joueur de l’histoire du basket et tout particulièrement de la ligue américaine. Toutefois, le King a pourtant toujours de nombreux détracteurs. Ces derniers ont récemment pointé du doigt le fait que le joueur des Lakers de Los Angeles a réussi à pulvériser les records dans la Conférence Est, bien moins difficile que la Conférence Ouest selon la majorité des admirateurs de la NBA. LeBron James leur a répondu...

« Je jure avoir entendu ça pendant 15 ans ! »

« Je jure avoir entendu ça pendant 15 ans ! » a lancé LeBron James sur son compte Twitter dans des propos rapportés par Parlons Basket pour répondre à un de ses détracteurs qui expliquait que la Conférence Est est plus facile et donc que LeBron James n’aurait jamais réalisé de telles performances à l’Ouest. La meilleure chose à faire pour faire taire ces critiques seraient d’aller au bout des Playoffs inédits cette année avec la franchise jaune et violette de la Californie !