Basket

Basket - NBA : Cette énorme sortie de Charles Barkley sur les Lakers !

Publié le 17 juillet 2020 à 16h35 par La rédaction

Quasiment assurés de terminer premiers de la conférence Ouest de NBA, les Lakers scrutent attentivement la lutte pour la 8e place, qui définira leur adversaire lors du premier tour des play-offs. Et Charles Barkley se livre au jeu des pronostics…

Les Lakers n’attendent plus que les play-offs. Quasiment assurés de terminer premiers de la conférence Ouest de NBA avec pour le moment 49 victoires et 63 rencontres, les coéquipiers de LeBron James restent attentifs à la course pour la 8e place, qui définira leur adversaire au premier tour des play-offs. L’ancienne gloire des Celtics Charles Barkley s’est essayé à un pronostic risqué concernant la phase finale de NBA…

Les Blazers pour éliminer les Lakers ?