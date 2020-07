Basket

Basket - NBA : LeBron James fait une prédiction pour le titre de MVP !

Publié le 20 juillet 2020 à 23h35 par Th.B.

Alors qu’il a réalisé une grosse saison avec les Los Angeles Lakers, LeBron James estime avoir mérité le titre de MVP de la saison régulière de par ses performances individuelles et collectives.

Lors de cette saison régulière interrompue en mars dernier afin d’éviter la propagation du Covid-19, LeBron James a aligné une moyenne de 25,7 points par match. Un bilan légèrement plus pauvre que celui qui était le sien lors de l’exercice précédent. Néanmoins, son jeu collectif est à souligner alors qu’il avait à ses côtés la superstar Anthony Davis contrairement à la saison dernière. Les Los Angeles Lakers pointaient à la première place de la conférence Ouest avant que la saison régulière ne soit interrompue. Et alors que les festivités vont reprendre le 31 juillet prochain à Orlando dans les bulles de Disney World, LeBron James a évoqué le titre de MVP qu’il mériterait selon lui.

« Je pense avoir montré ce que j'étais capable de faire non seulement individuellement mais aussi en équipe »