Basket - NBA : Paul Pierce s'enflamme pour Luka Doncic !

Publié le 15 juillet 2020 à 22h35 par La rédaction

Pour sa deuxième saison en NBA, Luka Doncic impressionne toujours autant avec les Mavs. Et cette fois, c'est Paul Pierce qui a fait l'éloge du Slovène.

Paul Pierce a connu la gloire avec les Celtics. MVP lors des Finales NBA remportées par Boston, The Truth a fait le bonheur de la franchise pendant environ 15 ans. Désormais consultant pour ESPN , Pierce est régulièrement décrié par les observateurs du basket pour ses analyses douteuses et ses prises de position risquées. Cependant, cette fois, il pourrait bien mettre tout le monde d’accord après avoir dévoilé le joueur le plus talentueux de la Ligue aujourd’hui. Et à ce sujet son choix s'est porté sur Luka Doncic.

« Je m’attends à plusieurs choses spéciales de la part de Luka Doncic »