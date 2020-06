Basket

Basket - NBA : Paul Pierce se fait tacler... à cause de LeBron James !

Publié le 5 juin 2020 à 22h35 par La rédaction

Depuis plusieurs jours, le top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire de la NBA est un débat qui fait rage chez tous les admirateurs de la ligue américaine. Alors qu'il n'a pas intégré LeBron James dans son classement, Paul Pierce a vu un de ses anciens coéquipiers monter au créneau.

Confinés à cause de la crise du coronavirus, les fans, joueurs et anciens joueurs de la NBA se sont amusés à dresser des bilans. Il y a quelques jours, dans l’émission NBA Countdown du média américain ESPN , Paul Pierce avait affirmé que LeBron James ne faisait même pas partie du top 5 des meilleurs joueurs de l’histoire. La sortie de la légende des Celtics de Boston à ce sujet a fait énormément de bruit et un de ses coéquipiers a complètement recalé The Truth.

« Je t’aime à la mort, mais tu délires. »