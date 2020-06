Basket

Basket - NBA : Quand Steve Kerr compare Stephen Curry à... Michael Jordan !

Publié le 1 juin 2020 à 10h35 par A.D.

Steve Kerr a eu la chance de jouer avec Michael Jordan aux Bulls et d'entrainer Stephen Curry aux Warriors. L'actuel coach de Golden State a dévoilé le point commun entre les deux hommes.

Stephen Curry et Michael Jordan ont un énorme point en commun. C'est en tous les cas ce qu'a estimé Steve Kerr. Pensionnaire des Chicago Bulls lors de leur plus belles années, le coach de 54 ans a eu l'occasion de cohabiter avec Michael Jordan. Aujourd'hui, Steve Kerr est le coach des Golden State Warriors et a sous sa houlette un certain Stephen Curry. Ainsi, qui mieux que Steve Kerr peut comparer Michael Jordan et Stephen Curry ? Dans des propos rapportés par Basket Session , l'ancien arrière des Bulls a dégagé un énorme similitude entre les deux hommes.

«Tellement de grands matchs, de gros tirs, pas juste un seul qui ressort»