Basket

Basket - NBA : Tony Parker dévoile son plus grand objectif de carrière !

Publié le 29 mai 2020 à 11h35 par A.D. mis à jour le 29 mai 2020 à 11h40

Jeune retraité, Tony Parker a fait le plus grand bonheur des Spurs et de l'équipe de France. Interrogé sur sa carrière, l'ancienne gloire de San Antonio a tenu à adresser un précieux conseil aux jeunes.

Tony Parker n'a pas joué pour l'argent ou la notoriété. C'est en tous les cas ce qu'il a affirmé. Lors d'une masterclass organisée par BNP Paribas avec We Are Tennis , Tony Parker a expliqué pourquoi il avait choisi de faire carrière dans le basket. Selon ses dires, une seule chose l'obsédait : devenir le meilleur meneur du monde.

«Je voulais être le meilleur meneur du monde»