Basket - NBA : La reprise de la saison approche à grands pas !

Publié le 23 mai 2020 à 21h35 par La rédaction

Après avoir fermée ses portes à la suite du diagnostic positif de Rudy Gobert au coronavirus, la NBA pourrait reprendre dans les prochaines semaines. Une reprise directement en Playoffs ? En saison régulière ? La NBA a dévoilé les conditions du retour de la ligue américaine.

« Je pense qu’aujourd’hui personne ne peut donner une réponse parfaite. On est en train de vivre une des plus grosses crises de l’histoire de l’humanité donc à un moment donné il va falloir qu’on s’adapte et c’est vrai que ça fait un peu bizarre. On est effectivement tous habitué à voir la saison NBA, les Playoffs d’un certaine façon et ça fait des années qu’on utilise le même système. Mais là il va falloir être créatif et essayer de terminer la saison si on peut terminer la saison. Ce qui est clair c’est qu’il n’y aura pas de scénario idéal. » a lancé Tony Parker il y a quelques jours. L’ancienne légende des Spurs de San Antonio a vu juste puisque la NBA réfléchirait à reprendre dans le Park Disney World, situé à Orlando....

« Nous travaillons avec des experts de la santé publique à l’élaboration d’un plan ! »