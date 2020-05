Basket

Basket - NBA : Michael Jordan désigne son pire adversaire !

Publié le 18 mai 2020 à 11h35 par A.D.

Lors de sa brillante carrière, Michael Jordan s'est frotté à de grands joueurs. La légende vivante des Bulls a révélé que son pire adversaire était Reggie Miller.

Reggie Miller a eu le don de faire sortir Michael Jordan de ses gonds. Grâce «The Last Dance» , les amateurs de basket ont l'opportunité de revivre de l'intérieur l'épopée des Chicago Bulls de Michael Jordan. A travers cette série documentaire, on se rend compte à quel point Michael Jordan subissait un traitement particulier face à ses adversaires. Interrogé par ESPN , la légende vivante des Bulls a dévoilé le nom de son pire adversaire. Et il s'agit de Reggie Miller, ancienne gloire des Indiana Pacers.

«Affronter Reggie Miller me rendait fou, comme une dispute avec une femme»