Basket - NBA : Cet ancien partenaire de LeBron James qui égratigne... Michael Jordan !

Publié le 16 mai 2020 à 18h35 par A.D.

Channing Frye a estimé que LeBron James était le GOAT devant Michael Jordan. Selon l'ancien des Cleveland Cavaliers, Air Jordan ne sait faire qu'une chose : marquer des points.

Channing Frye n'est pas un grand fan de Michael Jordan. C'est en tous les cas ce qu'il a lui-même reconnu. Interrogé sur le GOAT, l'ancien pensionnaire des Cleveland Cavaliers a jugé que LeBron James, son ancien coéquiper, devançait Michael Jordan : « Le GOAT ? Je savais que cette question allait venir. Je vais dire LeBron (James), en raison de son travail acharné. Les bagues ne peuvent pas compter car sinon c'est Bill Russell. (Michael) Jordan est le choix 1B, mais si on retire les bagues de la conversation, LeBron a l'avantage dans toutes les statistiques. LeBron a fait plus avec moins », a-t-il déclaré au Bleacher Report . Interrogé par NBC Sports North West , Channing Frye en a rajouté une couche, jusqu'à minimiser l'impact de Michael Jordan sur un parquet.

«Il n’avait qu’un seul boulot à faire, juste de marquer des points»