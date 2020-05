Basket

Basket : Tony Parker ne lâche rien pour la succession d’Aulas à l’OL !

Publié le 12 mai 2020 à 14h35 par Th.B.

Interrogé sur la présidence d’OL Groupe, Tony Parker n’en démord pas et a d’ailleurs laissé entendre que ça devrait se faire à terme.

Ancienne icône des San Antonio Spurs où il a remporté quatre bagues de champion NBA, Tony Parker est désormais retraité et président de l’ASVEL. Cependant, comme Jean-Michel Aulas l’a confié récemment, Parker pourrait être l’homme de la situation pour lui succéder à la présidence de l’OL Groupe. Depuis, Tony Parker ne cesse d’évoquer le sujet lors de ses interventions médiatiques. Pour Eurosport , l’ancien basketteur en a rajouté une couche.

Tony Parker assure que « les jeunes peuvent s’habituer » à l’appeler Monsieur le Président