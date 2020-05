Basket

Basket : Parker en remet une couche pour la succession d'Aulas à l'OL !

Publié le 1 mai 2020 à 23h35 par D.M.

Tony Parker a admis qu'il pourrait prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l'OL. Un rôle qu'il pourrait occuper dans quatre ou cinq ans.

Président de l’ASVEL, Tony Parker pourrait également prendre la tête de l’OL. En place depuis 1987, Jean-Michel Aulas a admis qu’il devrait passer la main dans les prochaines années et que l’ancien meneur des San Antonio Spurs pourrait occuper ce rôle. « J'ai une grande affection pour lui et tout ce qu'il représente. Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top », avait déclaré l'actuel président lyonnais dans un entretien à L’Equipe . Actuel ambassadeur de la marque OL à l’étranger, Tony Parker a avoué qu’il pourrait remplir ce rôle dans quatre ou cinq ans.

« Quatre ou cinq ans. C'est ce qu'il faut pour bien apprendre »