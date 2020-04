Basket

Basket : Tony Parker évoque une date pour succéder à Aulas à l’OL !

Publié le 17 avril 2020 à 20h35 par Th.B.

Président de l’OL depuis des décennies, Jean-Michel Aulas pourrait prochainement passer la main et a soufflé le nom de Tony Parker dernièrement. Le président de l’ASVEL se verrait bien accepter ce poste… dans quatre ans !

« Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire avec une forme de transmission professionnelle, mais aussi affective, ça peut être top. C'est un élément dans la réflexion qui n'est pas anodin » . Voici le message que faisait passer Jean-Michel Aulas à Tony Parker à l’occasion d’un entretien accordé à L’Équipe le 5 avril dernier. Depuis, le président de l’ASVEL, anciennement joueur des San Antonio Spurs, n’a pas fermé la porte à l’option de succéder au président de l’OL. Invité à s’exprimer une nouvelle fois sur la question, Parker a même partagé une date précise pour une éventuelle passation de pouvoirs.

« Ce sera dur de ne pas accepter ce poste dans quatre ans si Jean-Michel Aulas veut toujours »