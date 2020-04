Basket

Basket : Aulas ouvre grand la porte à Tony Parker pour sa succession à l'OL !

Publié le 5 avril 2020 à 11h35 par A.D.

A la présidence de l'OL depuis bientôt 33 ans, Jean-Michel Aulas serait prêt à céder son trône à Tony Parker.

Et si Tony Parker prenait la succession de Jean-Michel Aulas ? Très complices, les deux hommes ont décidé de s'associer par le biais de leur club respectif : l'OL et l'ASVEL. A la tête du club lyonnais depuis juin 1987, Jean-Michel Aulas n'est pas encore prêt à plier bagage. Toutefois, s'il venait à quitter le navire de l'OL, le président à la langue bien pendue serait prêt à céder sa place à son homologue de l'ASVEL : Tony Parker.

«Si le jour où je souhaite passer la main, ça peut se faire, ça peut être top»