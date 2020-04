Basket

Basket : Tony Parker est prêt à remplacer Aulas à l’OL !

Publié le 5 avril 2020 à 9h35 par T.M.

Actuellement à la tête de l’ASVEL, Tony Parker ne dira pas non si Jean-Michel Aulas lui demandait de le remplacer à la tête de l’OL.

Après une carrière bien remplie en NBA, que ce soit avec les Spurs puis les Hornets, Tony Parker n’a pas voulu quitter le monde du sport. C’est ainsi qu’il a pris les commandes du club de l’ASVEL. Avec TP, le club rhodanien réalise de grandes performances, ne cessant de franchir de grandes étapes. Et pour grandir, Tony Parker a notamment noué de fortes relations avec Jean-Michel Aulas, président de l’OL. Un rapprochement qui pourrait même aboutir sur une succession à long terme.

« Un poste qui ne peut pas se refuser »