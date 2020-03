Basket

Basket : Tony Parker propose une solution radicale face au coronavirus !

Publié le 24 mars 2020 à 13h35 par La rédaction

Alors que la saison de Jeep Elite est suspendue, Tony Parker est lui coincé aux Etats Unis. Le président de l'ASVEL a proposé une solution radicale pour le championnat français.

Arrêtée à cause de la crise du coronavirus, la saison de Jeep Elite est menacée. Tony Parker, aujourd'hui président de l'ASVEL est bloqué aux Etats Unis d'où il observe la situation. Son équipe est en course pour le titre en championnat et dispute la saison d'Euroleague. L'ancien joueur NBA a proposé une solution radicale pour mettre fin a tous les débats sur les calendriers.

«La solution la plus intelligente, c'est d'annuler»